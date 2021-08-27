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На проспекте Обуховской Обороны мигрант выстрелил в ногу бизнесмену
Сегодня, 11:58
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На проспекте Обуховской Обороны мигрант выстрелил в ногу бизнесмену

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В нападении на 37-летнего бизнесмена подозревается 29-летний уроженец Дагестана.

Накануне днем, 4 июня, в магазине "7 шагов" администратор с пистолетом напал на покупателя. Инцидент произошел на проспекте  Обуховской Обороны. 

По информации Piter.tv, злоумышленник выстрелил из оружия в ногу посетителя. Агрессивного работника задержали сотрудники полиции. 

В нападении на 37-летнего бизнесмена подозревается 29-летний уроженец Дагестана. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Пострадавшего осмотрели медики, оказали помощь и отпустили домой. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv: против пенсионера, стрелявшего в магазине на Малой Балканской, возбудили уголовное дело.

Фото: Pexels

Теги: кассир напал в магазине, мигрант, напал на покупателя, полиция, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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