На проспекте Обуховской Обороны мигрант выстрелил в ногу бизнесмену

В нападении на 37-летнего бизнесмена подозревается 29-летний уроженец Дагестана.

Накануне днем, 4 июня, в магазине "7 шагов" администратор с пистолетом напал на покупателя. Инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны.

По информации Piter.tv, злоумышленник выстрелил из оружия в ногу посетителя. Агрессивного работника задержали сотрудники полиции.

В нападении на 37-летнего бизнесмена подозревается 29-летний уроженец Дагестана. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Пострадавшего осмотрели медики, оказали помощь и отпустили домой. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv: против пенсионера, стрелявшего в магазине на Малой Балканской, возбудили уголовное дело.

Фото: Pexels