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На Невском проспекте с крыши театра Марионеток упала 17-летняя девушка
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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На Невском проспекте с крыши театра Марионеток упала 17-летняя девушка

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В центре Петербурга несовершеннолетняя девушка сорвалась с крыши театра.

Вечером 19 ноября 17-летняя петербурженка не удержалась на крыше театра Марионеток. После падения девушка находится в тяжелом состоянии. Она госпитализирована в городскую детскую больницу имени Раухфуса. На данный момент врачи провели срочную операцию пациентке. 
 
Сообщается, что школьница самостоятельно забралась на крышу дома номер 52, который находится на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Здание располагается между станциями “Невский проспект” и “Гостиный двор”. 
 
Отметим, что на крыше специально установлены ограждения, однако, это не спасло девушку от падения. Инцидент сразу же заметили прохожие и местные жители, которые вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Известно, что петербурженке удалось “приземлиться” на козырек пристройки. Она пролетела три этажа.
 
На данное здание часто забираются руферы и граффитисты. 
Теги: крыша , невский проспект , падение , театр марионеток
Категории: Происшествия Новости СПб

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