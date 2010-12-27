На Невском проспекте с крыши театра Марионеток упала 17-летняя девушка

В центре Петербурга несовершеннолетняя девушка сорвалась с крыши театра.

Вечером 19 ноября 17-летняя петербурженка не удержалась на крыше театра Марионеток. После падения девушка находится в тяжелом состоянии. Она госпитализирована в городскую детскую больницу имени Раухфуса. На данный момент врачи провели срочную операцию пациентке.

Сообщается, что школьница самостоятельно забралась на крышу дома номер 52, который находится на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Здание располагается между станциями “Невский проспект” и “Гостиный двор”.

Отметим, что на крыше специально установлены ограждения, однако, это не спасло девушку от падения. Инцидент сразу же заметили прохожие и местные жители, которые вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Известно, что петербурженке удалось “приземлиться” на козырек пристройки. Она пролетела три этажа.

На данное здание часто забираются руферы и граффитисты.