На Невском проспекте пьяный мужчина упал в лестничный пролет

Нетрезвый петербуржец пролетел два этажа и очутился на больничной койке.

В Центральном районе Петербурга нетрезвый мужчина упал в лестничный пролет. Пострадавший получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии.

Несчастный случай произошел с мужчиной в районе половины девятого вечера 22 марта. В один момент гражданин преодолел путь с четвертого этажа на второй по прямой линии. Что именно делал мужчина по данному адресу не установлено. Полиция выяснила, что проживает 44-летний пострадавший в другом месте.

Жертву с алкогольным недугом забрали медики из третьего дома по Невскому проспекту после его падения с лестницы. Доктора сразу же провели операцию петербуржцу. Сейчас больной восстанавливается после травм головы и живота, перелома грудины и поясничного позвонка. Его состояние по-прежнему остается тяжелым.