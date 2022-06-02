На Невском проспекте каршеринг после ДТП врезался в дом

В аварии пострадал 1 человек.

Каршеринговое авто врезалось в дом на Невском проспекте после столкновения с другим автомобилем. По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 23 часа 1 июня около дома №111/2. По предварительным данным, водитель каршерингового "Ниссана Кашкай" проехал на "красный" и врезался в "Фольксваген Гольф". За рулем второго авто находился 25-летний мужчин, он получил травмы.

Полицейские устанавливают детали произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Кронверкской Mercedes сбил ехавшую по тротуару на самокате второклассницу.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Иванова