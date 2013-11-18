На Кронверкской Mercedes сбил ехавшую по тротуару на самокате второклассницу

Девочку доставили в больницу с повреждением связок голеностопного сустава.

В Петроградском районе Петербурга выясняются обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне, 1 июня, около часа дня у дома № 25 по Кронверкской улице 36-летняя водитель Mercedes А180, выезжая со двора, совершила наезд на двигавшуюся на самокате по тротуару 8-летнюю девочку. Ребенок находился в сопровождении отца.

Девочку доставили в больницу с повреждением связок голеностопного сустава. Проводится проверка.

Ранее подросток на "красный" переезжал дорогу на самокате и попал в ДТП.

Фото: pexels