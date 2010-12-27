На Невском проспекте электробусы заменили троллейбусы

Они ходят по маршруту №22, пока на Невском проспекте ведутся дорожные работы.

В Северной столице на время проведения дорожных работ на Невском проспекте, троллейбусы заменят электробусами с динамической зарядкой. Об этом сообщают в пресс-службе "Горэлектротранса".

С 3 по 5 мая по маршруту №22 будут ходить электробусы от улицы Хасанской до Владимирского проспекта. Благодаря возможности динамического заряда аккумуляторов электробусы будут двигаться по Большой Морской улице, несмотря на отсутствие троллейбусной сети питания.

Сообщается, что на маршрут выйдет 16 электробусов.

Piter.TV сообщал: в 2018 году в Петербурге появятся электробусы на Невском.

Фото: Piter.TV