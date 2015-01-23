На Невском проспекте Huawei арендовала офис у ЛСР

Общая площадь здания на Невском составляет 11,2 тыс. кв. м., а стоимость аренды начинается от 3500 руб. кв. м. в месяц.

Стало известно, что ООО "Техкомпания Хуавей" арендовало офис у "Группы ЛСР" на Невском проспекте, 1, следует из выписки Росреестра. Договор аренды сроком на пять лет был подписан в конце апреля этого года, пишет "Деловой Петербург".

Сейчас в БЦ сданы два помещения по 500 кв. м., по двум другим помещениям ведутся переговоры. Общая площадь здания на Невском составляет 11,2 тыс. кв. м., а стоимость аренды начинается от 3500 руб. кв. м. в месяц.

По данным аналитиков компании Maris, количество сделок в классе "А" растет. Этот рост связан с высвобождением помещений в объектах, которые ранее были недоступны для аренды.

Фото: Piter.tv

