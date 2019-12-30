На Невском проспекте столкнулись "Ока" и "Лексус"

В час-пик утром 31 января на Невском проспекте "Ока" и "Лексус" помешали попутчикам. Отечественная легковушка и иномарка "притерлись" друг к другу у Аничкова моста.
Звучит как начало анекдота,
– пошутили петербуржцы.
Кто оказался виновником столкновения, неизвестно, о пострадавших также нет информации. На месте уже работает дорожная полиция.
Кроссовер врезался в ограждение и завалил знак на съезде с ЗСД.
Фото: Владимир Добро, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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Вот он, город контрастов.