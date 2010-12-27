Депутаты планируют 1 мая провести "Марш в защиту Петербурга" на Невском проспекте

С такой инициативой выступили оппозиционные депутаты Законодательного Собрания.

Сегодня, 16 апреля, в Смольный была подана заявка на проведение маршра в защиту Петербурга 1 мая. Об этом сообщил петербургский парламентарий Борис Вишневский.

Депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник и Надежда Тихонова направили губернатору города письмо с просьбой согласовать шествие по Невскому проспекту и митинг на одной из центральных площадей 1 мая.

Просим вас обеспечить возможность свободного проведения марша в праздничный день. Гласит информация в письме

Участниками марша названы: общественные организации, политические партии, инициативные группы, градозащитники, обманутые дольщики.

Фото: ВКонтакте / Марш в защиту Петербурга