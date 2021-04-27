Видео: на Невской губе задержали участников жестокой фотосессии с чёрной пантерой

Природоохранная прокуратура считает действия любителей экстремальной фотографии незаконными, а также наносящими вред дикому животному.

Еще один вопияющий случай жестокого обращения с дикими животными зафиксирован в окрестностях Петербурга. В минувшие выходные природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга совместно со специалистами Межрегионального управления по надзору в сфере природопользования и комитета по природопользованию вызволили черную пантеру из рук фотографов-любителей.

Сообщается, что экстремальная фотосессия проходила на территории заказника Южное побережье Невской губы. Сюда специально завезли черную пантеру с целью предоставления в качестве реквизита для необычных фотопроектов.

В тот же день после приезда контрольно-надзорных органов владелец животного пытался покинуть место фотосессии, но был остановлен сотрудниками полиции. Установлено, что в соотвествии с лицензией владельцу пантеры предоставлено право на содержание и использование животного исключительно в зоопарках, расположенных не в границах г. Санкт-Петербурга. Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы на момент проверки отсутствовали, - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

Определением Комитета по природопользованию в отношении владельца пантеры возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.ст. 8.37 и 8.35 КоАП РФ. Производство по делу об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ передано в Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Специалисты составили протокол изъятия животного. До окончания административных расследований животное передано на ответственное хранение владельцу.