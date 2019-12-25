На проспекте Науки у жителя Карелии сгорел Nissan X-Trail

Иномарку поджег неизвестный.

В первом часу ночи 2 сентября в петербургскую полицию поступило сообщение от местной жительницы. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала про горящую у дома №47 корпус 2 по проспекту Науки машину.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неполностью выгоревший "Ниссан Х-Трейл", принадлежащий 64-летнему жителю Карелии. Камеры видеонаблюдения с места парковки позволили установить, что за минуту до пожара к иномарке подошел неизвестный преступник и облил машину горючей жидкостью. Мужчина поджег автомобиль и убежал.

Теперь полиция ищет злоумышленника с короткими светлыми волосами, нормальным телосложением и ростом около 170-180 см. Одет преступник был в черную куртку, штаны и ботинки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay