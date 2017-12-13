На Наставников годовалый малыш попал в больницу из-за глотка растворителя

В Красногвардейском районе годовалый ребенок глотнул растворитель и попал в больницу.

В Красногвардейском районе годовалый малыш отравился растворителем. Сообщается, что инцидент произошел в жилой квартире по проспекту Наставников. Мальчик по недосмотру родителей сделал глоток из бутылки с опасным химикатом. После этого пострадавшего экстренно госпитализировали в пятую детскую городскую больницу имени Филатова.

Известно, что пациент поступил к врачам около семи часов вечера 11 февраля. У ребенка диагностировали острое отравление. Его состояние оценивается как тяжелое. Родители объяснили медикам, что мальчик выпил растворитель, который используется для разбавления масляных красок или в качестве заменителя керосина.