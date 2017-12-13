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На Наставников годовалый малыш попал в больницу из-за глотка растворителя
Сегодня, 8:55
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lesjasap
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На Наставников годовалый малыш попал в больницу из-за глотка растворителя

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В Красногвардейском районе годовалый ребенок глотнул растворитель и попал в больницу.

В Красногвардейском районе годовалый малыш отравился растворителем. Сообщается, что инцидент произошел в жилой квартире по проспекту Наставников. Мальчик по недосмотру родителей сделал глоток из бутылки с опасным химикатом. После этого пострадавшего экстренно госпитализировали в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. 
 
Известно, что пациент поступил  к врачам около семи часов вечера 11 февраля. У ребенка диагностировали острое отравление. Его состояние оценивается как тяжелое. Родители объяснили медикам, что мальчик выпил растворитель, который используется для разбавления масляных красок или в качестве заменителя керосина.
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Теги: больница , годовалый ребенок , красногвардейский район , проспект наставников , растворитель , ребенок
Категории: Новости СПб Происшествия

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