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На Народного Ополчения угонщик выкинул водителя из машины и попал в ДТП
Сегодня, 9:53
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lesjasap
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На Народного Ополчения угонщик выкинул водителя из машины и попал в ДТП

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Неизвестный попал в аварию на угнанном автомобиле и скрылся с места происшествия.

В Красносельском районе Петербурга необычным способом угонщик похитил автомобиль. Преступник выбросил водителя из кабины припаркованной “Шкоды Фабиа”, а затем устроил на ней аварию. После ДТП злоумышленник бросил машину недалеко от места происшествия и скрылся. 

Об угоне сообщил 48-летний петербуржец, проживающий по улице Здоровцева. По его словам, неизвестный мужчина забрал его автомобиль и уехал на нем в сторону проспекта Народного Ополчения. Потерпевший не смог вспомнить никаких пример подозреваемого и  других обстоятельств, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Оперативникам стало известно, что “Шкода” принадлежала его падчерице, которая попросила своего отчима помочь заменить тормозные колодки машины.
Теги: авария , дтп , проспект народного ополчения
Категории: Новости СПб

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