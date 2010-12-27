На Народного Ополчения угонщик выкинул водителя из машины и попал в ДТП

Неизвестный попал в аварию на угнанном автомобиле и скрылся с места происшествия.

В Красносельском районе Петербурга необычным способом угонщик похитил автомобиль. Преступник выбросил водителя из кабины припаркованной “Шкоды Фабиа”, а затем устроил на ней аварию. После ДТП злоумышленник бросил машину недалеко от места происшествия и скрылся.

Об угоне сообщил 48-летний петербуржец, проживающий по улице Здоровцева. По его словам, неизвестный мужчина забрал его автомобиль и уехал на нем в сторону проспекта Народного Ополчения. Потерпевший не смог вспомнить никаких пример подозреваемого и других обстоятельств, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативникам стало известно, что “Шкода” принадлежала его падчерице, которая попросила своего отчима помочь заменить тормозные колодки машины.