На Наличной улице во время пожара погибла женщина

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

В Василеостровском районе сегодня, 6 марта, произошел пожар. На Наличной улице в доме № 27 полыхала однокомнатная квартира. В результате случившегося погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:03. Огонь распространился по площади шесть "квадратов".

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Огнеборцы ликвидировали пожар за полчаса.

Сведения о пострадавших уточняются. На место случившегося прибыли оперативники. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: На улице Белы Куна во время пожара пострадал человек.

Фото: Piter.tv