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На Наличной улице во время пожара погибла женщина
Сегодня, 14:20
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На Наличной улице во время пожара погибла женщина

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Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

В Василеостровском районе сегодня, 6 марта, произошел пожар. На Наличной улице в доме № 27 полыхала однокомнатная квартира. В результате случившегося погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:03. Огонь распространился по площади шесть "квадратов".

Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 спасателей. Огнеборцы ликвидировали пожар за полчаса. 

Сведения о пострадавших уточняются. На место случившегося прибыли оперативники.  Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: На улице Белы Куна во время пожара пострадал человек.

Фото: Piter.tv

Теги: василеостровский район, во время пожара погибла женщина, мчс, наличная улица, пожарные
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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