На Васильевском острове китайские студенты раздели и убили соотечественницу

В Василеостровском районе пьяная вечеринка закончилась гибелью молодой китайской девушки.

На Васильевском Острове обнаружена мертвая китайская девушка, обучавшаяся в университете Герцена. Сообщается, что жертва была связана. Рядом с ней находились два молодых иностранца, которые не смогли объяснить случившееся из-за сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в семь часов вечера 30 ноября. В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что по улице Наличной в доме 38/1 шумная компания китайцев проводила посиделки, которые закончились трагедией. Известно, что иностранцы были соседями заявителя и арендовали квартиру в данном здании. Вечером к петербуржцу пришел один из студентов и попросил помощи.

На место происшествия выехала бригада “скорой помощи” и оперативники. Когда они зашли в помещение, то увидели связанную на кровати раздетую китаянку с кляпом во рту и связанными за спиной руками. Кляп был примотан скотчем ради надежности. Девушка уже не подавала признаков жизни. В соседней комнате в неадекватном состоянии находились юноша и девушка, которые не могли отвечать на вопросы. Медикам пришлось их забрать с острым отравлением неизвестным веществом.Позже выяснилось, что пьяная молодежь училась в Государственном университете, кроме погибшей, которая являлась студенткой университета имени Герцена.

Следствие возбудило уголовное дело за убийство человека. В настоящее время ведется расследование. Тело жертвы направлено экспертам для определения точной причины гибели.