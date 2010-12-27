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На Наличной после пьяного ДТП перевернулась маршрутка
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Moulin_
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На Наличной после пьяного ДТП перевернулась маршрутка

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Молодые люди на легковом авто протаранили маршрутное такси.

Ранним утром в среду. 30 августа 2017 года, на Васильевском острове произошло серьезное ДТП. Несколько молодых людей, которые ехали (по сообщениям очевидцев – совершенно пьяные) в легковом авто, на скорости врезались в маршрутку. 

Произошло ДТП на перекрестке Наличной улицы и улицы Нахимова. Темно-синяя "Ауди" врезалась в маршрутку, отчего та завалилась набок. Сама же "Ауди" улетела с проезжей части к киоску, где продают фрукты и овощи, и там затормозила в коробках. 

"Полицейские сказали, что алкоголем не пахнет от них. Похоже, обдолбаные. В 6:23 по Среднему они обгоняли трамваи, также по встречным полосам, – рассказали свидетели происшествия. – Мимо меня на Среднем проспекте эти товарищи пролетели по встречке на красный в 6:23. Выехали на попутку, потом опять на встречку. Скорость в районе 130 была". 

Фото: spb_today

Теги: авария , дтп , дтп петербург , дтп с маршруткой , наличная улица , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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