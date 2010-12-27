На Наличной после пьяного ДТП перевернулась маршрутка

Молодые люди на легковом авто протаранили маршрутное такси.

Ранним утром в среду. 30 августа 2017 года, на Васильевском острове произошло серьезное ДТП. Несколько молодых людей, которые ехали (по сообщениям очевидцев – совершенно пьяные) в легковом авто, на скорости врезались в маршрутку.

Произошло ДТП на перекрестке Наличной улицы и улицы Нахимова. Темно-синяя "Ауди" врезалась в маршрутку, отчего та завалилась набок. Сама же "Ауди" улетела с проезжей части к киоску, где продают фрукты и овощи, и там затормозила в коробках.

"Полицейские сказали, что алкоголем не пахнет от них. Похоже, обдолбаные. В 6:23 по Среднему они обгоняли трамваи, также по встречным полосам, – рассказали свидетели происшествия. – Мимо меня на Среднем проспекте эти товарищи пролетели по встречке на красный в 6:23. Выехали на попутку, потом опять на встречку. Скорость в районе 130 была".

Фото: spb_today