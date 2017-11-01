На Мурманском шоссе загорелась фура с засыпающим водителем

Пожар в грузовике чуть не унес жизнь уставшего водителя.

В половину второго ночи в Невском районе загорелась фура с засыпающим водителем. Инцидент произошел на внешнем кольце перед съездом на Мурманское шоссе. Известно, что водитель засыпал во время начала пожара. Проблему заметил другой водитель. Он сообщил об опасности дальнобойщикам, чтобы те успели переставить свои грузовики. Ликвидация возгорания началась собственными силами присутствующих.

Водитель горящей фуры успел достать документы из машины и выбежать из кабины. Сообщается, что машина находилась без груза.

На месте происшествия работала пожарная команда в составе 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Специалистам удалось потушить огонь к трем часам ночи. По данным спасателей, грузовой автомобиль полностью сгорел. Причины возгорания устанавливаются.