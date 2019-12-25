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На Мурманском шоссе в результате ДТП с лосем пострадали трое
Сегодня, 13:59
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На Мурманском шоссе в результате ДТП с лосем пострадали трое

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Среди госпитализированных есть ребенок.

В ночь на среду, 17 июня, в Волховском районе Ленинградской области произошла авария: мужчина, находившейся за рулем Daewoo Matiz, сбил лося. Об этом сообщил телеканал 78.

 Согласно предварительным данным, ДТП произошло примерно в 0:15 на 126-м километре трассы "Кола". В результате столкновения машина улетела в кювет. 

В автомобиле находились пассажиры – женщина и ребенок. Все были доставлены в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что водитель сбил лося на подъезде к Ивангороду.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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