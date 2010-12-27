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На Мурманском шоссе у КАД сбили лося
Сегодня, 9:18
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Moulin_
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На Мурманском шоссе у КАД сбили лося

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Из-за сбитого животного собирается автомобильная пробка

Автолюбители, которые проезжали утром вторника, 22 августа 2017 года, по Мурманскому шоссе, рассказали о чрезвычайном происшествии: там вблизи заезда на КАД сбили лося. Животное вышло из леса и попало под колеса автомобиля. 

 

– У лосей в конце лета, начале осени брачный период, поэтому они более активнее сейчас, больше перемещаются, чаще выпрыгивают на проезжую часть, – рассказал один из подписчиков сообщества. –  Все нормальные люди прекрасно знают что в этом месте сотнями лет существует лосиный переход! И лосям совершенно фиолетово что люди там построили дорогу! Сейчас у лосей гон и появление лосей будет только увеличиваться!

Судя по фотографиям, которые были опубликованы в сообществе spb_today, погибшего лося оттащили на обочину дороги.  
Фото: spb_today
Теги: кад , лось , мурманское шоссе , петербург , сбили лося
Категории: Происшествия Новости СПб

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