На Московском вокзале неизвестный предупредил полицию о готовящемся теракте на улице Есенина

Неизвестный подкинул записку с точным адресом, по которому "готовится теракт" в Санкт-Петербурге.

На платформе Московского вокзала 1 октября была обнаружена записка, предупреждающая о готовящемся теракте. Лист бумаги был привязан к связке ключей. В послании неизвестный сообщил о том, что в доме по улице Есенина может произойти “террор”. Само обращение было написано неграмотно, хотя был указан точный адрес с номером квартиры и даже номер телефона.

Полиция пришла по указанному адресу. Там оперативники обнаружили шестерых мигрантов. Двое иностранцев находились на территории Санкт-Петербурга без регистрации. В отношении преступников составили административный протокол. Стало известно, что квартиру сдавала местная жительница.

Взрывчатых веществ и других опасных или подозрительных предметов в помещении обнаружено не было. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела.