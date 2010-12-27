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На Московском вокзале неизвестный предупредил полицию о готовящемся теракте на улице Есенина
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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На Московском вокзале неизвестный предупредил полицию о готовящемся теракте на улице Есенина

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Неизвестный подкинул записку с точным адресом, по которому "готовится теракт" в Санкт-Петербурге.

На платформе Московского вокзала 1 октября была обнаружена записка, предупреждающая о готовящемся теракте. Лист бумаги был привязан к связке ключей. В послании неизвестный сообщил о  том, что в доме по улице Есенина может произойти “террор”. Само обращение было написано неграмотно, хотя был указан точный адрес с номером квартиры и даже номер телефона. 
 
Полиция пришла по указанному адресу. Там оперативники обнаружили шестерых мигрантов. Двое иностранцев находились на территории Санкт-Петербурга без регистрации. В отношении преступников составили административный протокол. Стало известно, что квартиру сдавала местная жительница. 
 
Взрывчатых веществ и других опасных или подозрительных предметов в помещении обнаружено не было. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела. 
Теги: московский вокзал , теракт , улица есенина
Категории: Новости СПб

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