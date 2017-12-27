На Московском шоссе юношу насмерть сбила иномарка

В Пушкинском районе вечером произошла авария с летальным исходом для пешехода.

Около девяти часов вечера в Пушкинском районе произошла авария со смертельным исходом. На Московском шоссе у дома номер 52 водитель “Ниссана” сбил перебегающего в неположенном месте пешехода. Инцидент произошел недалеко от "Армада Парка", в сторону к гипермаркету "Лента". О случившемся сообщили представители правоохранительных органов.

Известно, что жертвой ДТП стал молодой человек 1997 года рождения. Несовершеннолетний парень погиб на месте от полученных травм. За рулем иномарки находился 27-летний петербуржец. В настоящее время в трагической ситуации разбираются правоохранительные органы. Отметим, что 17-ти летнего мальчика сбили вне зоны перехода дороги.

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