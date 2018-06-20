На Московском шоссе столкнулись три иномарки

В пятницу, 5 апреля, на перекрёстке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги столкнулись три иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Три авто, в мясо, но, как не странно, жертв нет. Водители ждут службы. Уже, видимо как пару часов
сообщает очевидец
Напомним, что на Московском шоссе образовалась страшная пробка из-за забастовки дальнобойщиков. Водители отмечают, что из-за ДТП плотное движение усугубилось.
На кадрах видно, что у машин имеются повреждения в виде разбитых фар, бампера и капота.
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Фото: дтп и чп петербург/вк
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