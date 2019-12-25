На Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин

Житель дома напротив отметил, что не слышал звуков столкновения.

В четверг, 11 июня, на Московском шоссе у дома №41 произошло массовое ДТП из 6 машин.

Очевидец поделился фотографиями с места происшествия. На кадрах видно, как иномарки собрали "паровозик". Судя по всему, сильнее всех пострадала вторая слева машина. К месту аварии прибыли машины скорой помощи, реанимация и спасатели. Неизвестно, какие травмы получили участники ДТП. Также непонятны причины столкновения.

В комментариях петербуржцы отметили, что в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу: горожане полагают, что один из водителей просто уходил от аварийной ситуации, чем создал другую.

Ранее мы писали, что на Волховском шоссе произошло лобовое столкновение.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте