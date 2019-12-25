  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин
Вчера, 22:04
135
smirenny

На Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин

0 0

Житель дома напротив отметил, что не слышал звуков столкновения.

В четверг, 11 июня, на Московском шоссе у дома №41 произошло массовое ДТП из 6 машин. 

Очевидец поделился фотографиями с места происшествия. На кадрах видно, как иномарки собрали "паровозик". Судя по всему, сильнее всех пострадала вторая слева машина. К месту аварии прибыли машины скорой помощи, реанимация и спасатели. Неизвестно, какие травмы получили участники ДТП. Также непонятны причины столкновения. 

В комментариях петербуржцы отметили, что в этом месте пешеходы часто перебегают дорогу: горожане полагают, что один из водителей просто уходил от аварийной ситуации, чем создал другую. 

Ранее мы писали, что на Волховском шоссе произошло лобовое столкновение. 

Фото:  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте  

Теги: авария, дтп, массовое дтп, столкновение
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии