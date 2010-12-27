На Московском шоссе иномарка сбила лося

У машины помята крыша.

Утро вторника, 19 ноября, оказалось неприятным для одного автомобилиста. Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, на Московском шоссе, у поворота на Московскую Славянку, иномарка сбила лося. Белая "Шкода" стояла с помятой крышей, рядом в правом ряду лежал сбитый лось.

Наблюдатели сообщили, что люди в ДТП не пострадали. Лося уже увезли с дороги службы.

Автолюбители в комментариях пожалели животное, но и побеспокоились за водителя, которому мог грозить штраф за наезд на сохатого. Некоторые пользователи отметили, что на дороге нет предупреждающего о диких животных знака, значит владельцу помявшейся машины ничего не придется платить.

Ранее мы писали, что помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона.

Фото: Владимир Никитин, Антон Родионов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте