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Грузовик сбил лося на трассе "Нарва"
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Грузовик сбил лося на трассе "Нарва"

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Животное погибло на месте.

Ночью с 13 на 14 июля на 127-ом км дороги "Нарва" водитель за рулём грузового автомобиля Mersedes сбил крупного лося. Как сообщается в группе "Дорожный инспектор" ВКонтакте, травмы дикого животного привели к смертельному исходу.

По предварительным данным, мужчина не успел затормозить, завидев сохатого. Лось погиб на месте от удара.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняют в ГИБДД. 

Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП со сбитым на КАД лосем попал на камеру видеорегистратора.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор  

Теги: дтп, кингисеппский район, ленинградская область, сбитый лось
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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