Грузовик сбил лося на трассе "Нарва"

Ночью с 13 на 14 июля на 127-ом км дороги "Нарва" водитель за рулём грузового автомобиля Mersedes сбил крупного лося. Как сообщается в группе "Дорожный инспектор" ВКонтакте, травмы дикого животного привели к смертельному исходу.
По предварительным данным, мужчина не успел затормозить, завидев сохатого. Лось погиб на месте от удара.
Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняют в ГИБДД.
Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП со сбитым на КАД лосем попал на камеру видеорегистратора.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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