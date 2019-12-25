Грузовик сбил лося на трассе "Нарва"

Животное погибло на месте.

Ночью с 13 на 14 июля на 127-ом км дороги "Нарва" водитель за рулём грузового автомобиля Mersedes сбил крупного лося. Как сообщается в группе "Дорожный инспектор" ВКонтакте, травмы дикого животного привели к смертельному исходу.

По предварительным данным, мужчина не успел затормозить, завидев сохатого. Лось погиб на месте от удара.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняют в ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что момент ДТП со сбитым на КАД лосем попал на камеру видеорегистратора.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор