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Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона
Сегодня, 21:26
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Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона

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Случай на железной дороге произошел 15 ноября.

Помощник машиниста электропоезда скончался через три дня после падения из вагона на рельсы. При этом машинист не стал останавливать состав, а поручил проверить состояние молодого человека сотруднику встречной электричке, сообщило издание "Гудок"

Инцидент произошел вечером 15 ноября недалеко от станции "Царское село", электричка направлялась в Петербург. По информации издания, 23-летний помощник мог удариться головой о светофор, после чего упал на рельсы. Машинист другого транспортного средства помог доставить пострадавшего в больницу, но спасти его жизнь не удалось. 

На данный момент по факту произошедшего ведется проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи"

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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