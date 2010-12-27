Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона

Случай на железной дороге произошел 15 ноября.

Помощник машиниста электропоезда скончался через три дня после падения из вагона на рельсы. При этом машинист не стал останавливать состав, а поручил проверить состояние молодого человека сотруднику встречной электричке, сообщило издание "Гудок".

Инцидент произошел вечером 15 ноября недалеко от станции "Царское село", электричка направлялась в Петербург. По информации издания, 23-летний помощник мог удариться головой о светофор, после чего упал на рельсы. Машинист другого транспортного средства помог доставить пострадавшего в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

На данный момент по факту произошедшего ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи".

Фото: pixabay.com