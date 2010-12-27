Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона

Помощник машиниста электропоезда скончался через три дня после падения из вагона на рельсы. При этом машинист не стал останавливать состав, а поручил проверить состояние молодого человека сотруднику встречной электричке, сообщило издание "Гудок".
Инцидент произошел вечером 15 ноября недалеко от станции "Царское село", электричка направлялась в Петербург. По информации издания, 23-летний помощник мог удариться головой о светофор, после чего упал на рельсы. Машинист другого транспортного средства помог доставить пострадавшего в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
На данный момент по факту произошедшего ведется проверка.
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Фото: pixabay.com
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