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Мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи"
Сегодня, 19:50
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Мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи"

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства трагедии.

На железнодорожной станции "Ручьи" в Калининском районе Петербурга вечером 13 ноября погиб человек. Как сообщилa Piter.TV пресс-служба УТ МВД по СЗФО, сообщение об инциденте поступило в 18:11.

По предварительным данным, мужчина пересекал железнодорожные пути по переходу, у которого не установлен железнодорожный светофор. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Кроме того, о приближении электропоезда предупредили с помощью звуковых сигналов. Состав ехал из Петербурга в Сосново. 

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, личность погибшего устанавливается. 

На прошлой неделе человек попал под электричку на станции "Яхтенная". 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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