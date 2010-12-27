Мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи"

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства трагедии.

На железнодорожной станции "Ручьи" в Калининском районе Петербурга вечером 13 ноября погиб человек. Как сообщилa Piter.TV пресс-служба УТ МВД по СЗФО, сообщение об инциденте поступило в 18:11.

По предварительным данным, мужчина пересекал железнодорожные пути по переходу, у которого не установлен железнодорожный светофор. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Кроме того, о приближении электропоезда предупредили с помощью звуковых сигналов. Состав ехал из Петербурга в Сосново.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, личность погибшего устанавливается.

На прошлой неделе человек попал под электричку на станции "Яхтенная".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"