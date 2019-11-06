  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
247
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Человек попал под электричку на ж/д переходе у Приморского шоссе

0 0

Происшествие случилось вечером 6 ноября.

Вечером 6 ноября на железной дороге около станции "Яхтенная" произошел инцидент. Очевидцы сообщили о том, что под электричку попал человек. 

На место прибыла реанимация. По словам свидетелей, пассажиры пока не могут выйти из электрички, однако по фотографиям видно толпу людей, идущих вдоль путей.

О состоянии пострадавшего не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аварийная бригада больше часа работала на месте прорыва трубы на проспекте Культуры

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии