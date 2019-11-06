Человек попал под электричку на ж/д переходе у Приморского шоссе

Происшествие случилось вечером 6 ноября.

Вечером 6 ноября на железной дороге около станции "Яхтенная" произошел инцидент. Очевидцы сообщили о том, что под электричку попал человек.

На место прибыла реанимация. По словам свидетелей, пассажиры пока не могут выйти из электрички, однако по фотографиям видно толпу людей, идущих вдоль путей.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аварийная бригада больше часа работала на месте прорыва трубы на проспекте Культуры

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"