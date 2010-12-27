На Московском шоссе гипермаркет "Лента" эвакуировали из-за ложной тревоги

В Пушкинском районе вечером в воскресенье местные жители эвакуировались из гипермаркета "Лента".

Посетители группы "Вконтакте" ДТП и ЧП по СПб" рассказали о вечерней эвакуации гипермаркета "Лента" по Московскому шоссе. По сведениям от очевидцев, в заведении произошло задымление около 20 часов вечера 22 апреля.

Однако, по данным от представителей ГУ МЧС по региону, в магазине пожарный детектор сообщил ложную информацию о возгорании. Персонал счел нужным вывести людей на улицу при первом же сигнале устройства.

На место выехали спасатели. Они не смогли подтвердить опасную ситуацию на территории гипермаркета. Посетителям быстро разрешили вернуться внутрь помещения.

Фото: Вконтакте