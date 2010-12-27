На Московском шоссе фура сбила человека, переходившего в неположенном месте

На Московском шоссе очередная трагедия: фура сбила мужчину.

На Московском шоссе ночью фура “Мерседес” сбила пешехода. Молодой человек пытался перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. В темноте водитель грузовика не увидел препятствия на трассе и наехал на петербуржца. По сведениям от очевидцев, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел на 681-ом километре дороги около поселка Ленсоветовский. Столкновение машины с человеком оказалось такой силы, что у фуры оказались серьезно повреждены бампер и фара, у человека слетела обувь с ног. Для пешехода авария закончилась летальным исходом. Известно, что погибшему на вид было около 25 лет. Делом занимаются правоохранительные органы. К семи утра 14 марта жертву закрыли черным пакетом. В ближайшее время тело заберут медицинские эксперты.

Отметим, что за последнее время участились случаи трагических ДТП на данном участке Московского шоссе. Водители регулярно сбивают людей, которые пытаются перебежать вне положенной для этого зоны. В последний раз трагедия произошла в январе 2018 года - за месяц там сбили двоих людей.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб