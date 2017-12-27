На Московском проспекте тушили пожар, пострадавших спасали на носилках

Канал Piter.TV публикует видео с места вечернего пожара на Московском проспекте.

В Петербурге вечером 5 января горела жилая квартира на Московском проспекте. По данным Piter.TV, примерно в 19 часов в доме № 177 загорелось помещение на 3 этаже. Наш мобильный корреспондент прислал видео с места происшествия, на котором можно рассмотреть действия спасателей, практически ликвидировавших огонь.

"Во дворе стоят несколько пожарных машин, работают спасатели. Возможно, есть пострадавшие, мы видели, как людей выносили из подъезда на носилках. Пожар был в квартире со двора, там дым и ничего не видно. Несколько пожарных машин также стоят со стороны проспекта", - говорит очевидец.

Причины возгорания не уточняются. Судя по кадрам с места ЧП, огонь не успел перекинуться на соседние помещения и внутрь подъезда. К 20 часам пожар был практически потушен. Отметим, что в самом здании находятся офисы банков, ресторан и представительство "Азербайджанских авиалиний".