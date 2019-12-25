На Московском проспекте и улице Крыленко ограничат движение в июне

Также до июля затруднится проезд по участку 6-го Верхнего переулка.

Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения движения в нескольких районах города, предупредили 1 июня в Государственной административно-технической инспекции.

Так, со 2 по 21 июня затруднится проезд по улице Крыленко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной: на участке будут прокладывать канализацию. Также со вторника, но до 17 июня прокладка водопровода ограничит движения по Московскому проспекту недалеко от улицы Глеба Успенского и по этой же улице у Московского проспекта.

Более долгие ограничения ждут участок 6-го Верхнего переулка от проспекта Энгельса до Домостроительной улицы, где начинаются работы по строительству теплосети. Проезд будет затруднен со 2 по 30 июня.

Ранее стало известно, что с июня и до середины осени ограничат движение по проспекту Шаумяна.

Фото: Piter.TV