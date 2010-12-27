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На Московском проспекте насмерть сбили мужчину
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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На Московском проспекте насмерть сбили мужчину

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Мужчина успел перебежать дорогу в неположенном месте, но не до конца.

Как сообщает пользователь группы Вконтакте “ДТП и ЧП по Санкт-Петербургу”, на московском проспекте сбили молодого человека. По рассказам очевидцев, пострадавший умер. Инцидент произошел за Благодатной улицей около пяти утра 27 сентября. 
 
По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля "Ниссан" не заметил нарушителя и наехал на него. На месте происшествия работают специалисты ППС и ДПС. На  обочине дороги стоит белый автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Личность погибшего устанавливается.
Теги: авария , дтп со смертельным исходом
Категории: Новости СПб

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