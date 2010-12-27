На Московском проспекте насмерть сбили мужчину

Мужчина успел перебежать дорогу в неположенном месте, но не до конца.

Как сообщает пользователь группы Вконтакте “ДТП и ЧП по Санкт-Петербургу”, на московском проспекте сбили молодого человека. По рассказам очевидцев, пострадавший умер. Инцидент произошел за Благодатной улицей около пяти утра 27 сентября.

По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля "Ниссан" не заметил нарушителя и наехал на него. На месте происшествия работают специалисты ППС и ДПС. На обочине дороги стоит белый автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Личность погибшего устанавливается.