На Московском проспекте 25 зданий получили вечернюю подсветку

Новое световое оформление получили 25 зданий на участке от Технологической площади до набережной Обводного канала.

В пятницу, 31 декабря, специалисты компании "Ленсвет" успели завершить проект по созданию архитектурно-художественной подсветки Московского проспекта: новая подсветка будет радовать глаз петербуржцев на 25 зданиях от Технологической площади до набережной Обводного канала.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе реализуют целый ряд масштабных проектов по комплексной модернизации уличного и внутриквартального освещения. В том числе отдельная программа посвящена архитектурно-художественной подсветке зданий, памятников и мемориалов.

Так, на Московском проспекте решили сделать акцент на карнизах и световом потоке, который сверху как бы "скользит" по фасадам и подчеркивает основные архитектурные элементы. На 25 зданиях установлено 1 345 экономичных светодиодных светильников. Вдоль магистрали установили чугунные декоративные опоры уличного освещения в стиле 1950 годов. В общей сложности проспект освещают почти две тысячи фонарей. Для подсветки фасадов используют более 10 тысяч светильников и прожекторов.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"