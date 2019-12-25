  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском проспекте 25 зданий получили вечернюю подсветку
Сегодня, 15:49
68
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Московском проспекте 25 зданий получили вечернюю подсветку

0 0

Новое световое оформление получили 25 зданий на участке от  Технологической площади до набережной Обводного канала. 

В пятницу, 31 декабря, специалисты компании "Ленсвет" успели завершить проект по созданию архитектурно-художественной подсветки Московского проспекта: новая подсветка будет радовать глаз петербуржцев на 25 зданиях от  Технологической площади до набережной Обводного канала. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе реализуют целый ряд масштабных проектов по комплексной модернизации уличного и внутриквартального освещения. В том числе отдельная программа посвящена архитектурно-художественной подсветке зданий, памятников  и мемориалов.

Так, на Московском проспекте решили сделать акцент на карнизах и световом потоке, который сверху как бы "скользит" по фасадам и подчеркивает основные архитектурные элементы. На 25 зданиях установлено 1 345 экономичных светодиодных светильников. Вдоль магистрали установили чугунные декоративные опоры уличного освещения в стиле 1950 годов. В общей сложности проспект освещают почти две тысячи фонарей. Для подсветки фасадов используют более 10 тысяч светильников и прожекторов.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: вечерняя подсветка, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии