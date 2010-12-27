На Московских воротах около ночного клуба стреляли в петербуржца

Ссора пьяных петербуржцев переросла в стрельбу на улице.

В районе станции метро “Московские ворота” произошла стрельба. Конфликт начался около ночного клуба “Папанин”. В результате ссоры один мужчина получил пулю в бедро.

Инцидент случился 24 сентября около шести часов утра вблизи дома номер 111 по Московскому проспекту. Известно, что ранение петербуржцу нанес неизвестный посетитель из травматического пистолета. Пострадавший оказался 21-летним молодым человеком. Он госпитализирован в городскую больницу номер 26. Пациент находится в состоянии алкогольного опьянения.