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На Московских воротах около ночного клуба стреляли в петербуржца
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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На Московских воротах около ночного клуба стреляли в петербуржца

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Ссора пьяных петербуржцев переросла в стрельбу на улице.

В районе станции метро “Московские ворота” произошла стрельба. Конфликт начался около ночного клуба “Папанин”. В результате ссоры один мужчина получил пулю в бедро.
 
Инцидент случился 24 сентября около шести часов утра вблизи дома номер 111 по Московскому проспекту. Известно, что ранение петербуржцу нанес неизвестный посетитель из травматического пистолета. Пострадавший оказался 21-летним молодым человеком. Он госпитализирован в городскую больницу номер 26. Пациент находится в состоянии алкогольного опьянения. 
Теги: московские ворота , ночной клуб , стрельба
Категории: Новости СПб

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