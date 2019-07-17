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На Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

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Теперь от Старообрядческой улицы до Митрофаньевского тупика движение практически полностью заблокировано.

Утром около дома№7 на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент снял место происшествия. Рядом с ним начинают скапливаться машины.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным на 9 часов утра, полиции и "скорой" еще не было на месте. Из-за аварии начинает собираться пробка от Старообрядческой улица до Митрофаньевского тупика. Скорость движения на этом участке составляет 10 км/час. 

По данным сервиса "Яндекс.Карты", оказались заняты левый, средний и правый ряд. 

В целом дорожно-транспортная ситуация на данный момент оценивается в три балла.

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Видео: Piter.TV 

 

Теги: пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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