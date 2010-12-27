Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Милонов не хочет выплачивать налоги государству
Сегодня, 18:13
0
nadiputintseva
152

Милонов не хочет выплачивать налоги государству

0
 
 

Депутат Госдумы РФ проигнорировал все судебные извещения и решил не выплачивать 60 тыс. за два своих авто

В отношении депутата Госдумы РФ Виталия Милонова возбуждено исполнительное производство на сумму 60 тысяч рублей за неуплату транспортного налога, сообщила УФССП по Санкт-Петербургу.

Заявление подала межрайонная инспекция ФНС России по городу еще в марте. По сообщению объединенной пресс-службы судов инспекция потребовала депутата выплатить долг за 2014 год, а также пени примерно на 60 тыс. рублей. Милонов, в свою очередь, уклонился от всех судебных извещений.

Суд встал на сторону исца и в отсутствии депутата полностью удовлетворил иск МИФНС №19, но ответчик так и не соизволил погасить долг.

5 октября в отношении Виталия Милонова боло возбуждено два исполнительный производства. Задолженность по транспортному налогу у чиновника составляет 59,9 тыс. рублей, а госпошлина – 2 тыс. рублей.

Напомним, согласно декларации о доходах Милонова за 2015 и 2016 года, когда он еще являлся депутатом Заксобрания Петербурга, в его собственности указаны два автомобиля:  Lada Vesta и Mercedes Benz C180.

Теги: милонов , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5