Суд обязал комблаг установить ограждение на Миллионной улице

Куйбышевский районный суд обязал комитет по благоустройству установить забор на пешеходном переходе ул. Миллионная – Мошков пер. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск к комитету подал прокурор. При проверке обеспечения безопасности дорожного движения выяснилось, что ограждения перильного типа на участке отсутствуют. Тем самым создается угроза жизни и здоровью граждан.

Истец просил включить забор в Адресную инвестиционную программу на 2023 год. Представитель ответчика утверждал, что такой срок неразумен.

Суд счел, что ведомство все же должно включить установку в АИП в течение 2 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка отсудила у Фонда капитального ремонта около 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv