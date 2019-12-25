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Суд обязал комблаг установить ограждение на Миллионной улице
Сегодня, 17:22
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Суд обязал комблаг установить ограждение на Миллионной улице

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Куйбышевский районный суд обязал комитет по благоустройству установить забор на пешеходном переходе ул. Миллионная – Мошков пер. Об этом 21 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Иск к комитету подал прокурор. При проверке обеспечения безопасности дорожного движения выяснилось, что ограждения перильного типа на участке отсутствуют. Тем самым создается угроза жизни и здоровью граждан.

Истец просил включить забор в Адресную инвестиционную программу на 2023 год. Представитель ответчика утверждал, что такой срок неразумен. 

Суд счел, что ведомство все же должно включить установку в АИП в течение 2 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка отсудила у Фонда капитального ремонта около 100 тысяч рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность, ограждение, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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