На Мекку обрушился сильный шторм

Ветер достигает 80 километров в час.

Сильные порывы ветра со скоростью свыше 80 километров в час обрушились на Мекку в Саудовской Аравии. Об этом сообщили очевидцы такого стихийного явления. Они опубликовали в социальных сетях кадры с непогодой. В роликах заметно, что ветер сбивает с ног людей, а также с легкостью опрокидывает тяжелые металлические конструкции. Дополнительно урагану удалось демонтировать рекламные щиты и мусорные баки.

Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч. представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани в соцсетях

Напомним, что из-за непогоды власти провинции Мекка в социальных сетях уведомили паломников и граждан о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный форма обучения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, BAZA