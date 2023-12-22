Песков: работа над интеграцией Саудовской Аравии в БРИКС продолжается

В Кремле рассказали, что вопрос поднимался на уровне глав государств.

В Москве продолжается работа над интеграцией Саудовской Аравии в БРИКС. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита главы государства в Эр-Рияд.

Ничего не могу сказать, я не слышал и не знаю этого заявления. Мы считаем работу очень важной, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что поездка российского президента в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года. Политик встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Песков заявил о возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин.

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