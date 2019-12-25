В Петербурге 23 августа местами пройдут дожди

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Сегодня погода в регионе будет формироваться в противоборстве дождливого атмосферного фронта, скользящего по юго-западной части региона и гребня скандинавского антициклона, напирающего с северо-востока, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице 23 августа ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В четверг ожидаются кратковременные дожди и +17…+19 градусов.

Фото: Piter.tv