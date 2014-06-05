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В Ленобласти 23 августа будет преимущественно облачная погода
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 23 августа будет преимущественно облачная погода

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В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, днём местами грозы.

В Ленинградской области в среду, 23 августа, ожидается преимущественно облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, на востоке до +6, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо повышаться.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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