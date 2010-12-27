На Мебельной женщину сбила на пешеходном переходе одна машина, а затем переехала другая

В Приморском районе петербурженку сбили, а затем переехали на другой машине.

Утром 5 марта на Мебельной улице автомобиль сбил женщину, а затем пострадавшую переехала еще одна машина. Представители пресс-службы ГИБДД сообщили, что местная жительница пыталась перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Очевидцы отметили, что жертву отбросило на несколько метров. Там ее “подхватила” “летящая” иномарка, которая нанесла тяжелые травмы петербурженке. На место сразу были вызваны медики скорой помощи, карета реанимации и правоохранительные органы. В настоящее время сведений о состоянии пациентки нет.

Известно, что виновник аварии не остановился на пешеходной переходе, решив “проскочить” зону, не заметив человека на пути. Сам шофер считает, что ему помешало увидеть женщину яркое солнце.

Ситуацией занимаются сотрудники ГИБДД. Пострадавшая женщина госпитализирована в больницу.

Напомним, что на Народного Ополчения сотрудники ППС гнались за преступником, который в результате "влетел" в дерево и несколько раз перевернулся в машине.