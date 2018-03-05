На Народного Ополчения ночная погоня ППС за нарушителем закончилась смертельной аварией

Ночью сотрудники ППС догнали нарушителя: водителя забрала реанимация.

На проспекте Народного Ополчения перевернулся легковой автомобиль. За пару минут до этого инцидента водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. На пересечении улиц Гарьковского и Тамбасова мужчину покинула удача и он не справился с управлением.На место аварии была вызвана реанимация.

Как сообщают представители пресс-службы ведомства МВД, за шофером гнались две служебные машины ППС. Представители законы использовали мегафон, чтобы “докричаться” до нарушителя. Водитель не остановился, а в конечном счете вылетел на встречную полосу и “вписался” в дерево. Иномарку дважды перевернуло, после чего “Вольво” улетело под припаркованную фуру. Шофера выбросило из транспортное средство через лобовое стекло. Двигатель вырвало из конструкции автомобиля, он сгорел уже на проезжей части дороги.

Спустя несколько минут на место ДТП прибыли пожарные и медики скорой помощи. Пострадавшего на носилка увезли в больницу. Его состояние изначально оценивалось как стабильно тяжелое. Однако, в течение 20 минут карета с врачами не уезжала. По непроверенным данным, пациент скончался от полученных травм.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб