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На Марсовом поле петербуржцы почтят память погибших в Кемерово
Сегодня, 7:52
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lesjasap
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На Марсовом поле петербуржцы почтят память погибших в Кемерово

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Петербуржцы выйдут на Марсово поле в память о погибших кемеровчанах в "Зимней Вишне".

В Петербурге вечером 27 марта жители города соберутся на Марсовом поле, чтобы провести акцию памяти трагически погибших в Кемерове. Организаторы мероприятия просят людей не приносить с собой флаги или какие-либо другие политические знаки и символику.  Отмечается, что граждане соберутся не по политическому мотиву, а чтобы поддержать родственников сгоревших в пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня". Напомним, что администрация города Кемерово объявила о трехдневном трауре. Предложение поддержала республика Ингушетия. Об инициативе собраться ради солидарности и сочувствия родным и близким пострадавших,  рассказали в социальной сети Facebook. Начало акции намечено на 19 часов.

Накануне вечером на Дворцовой площади петербуржцы начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки. Таким способом многие отдали дань уважения погибшим кемеровчанам, большая часть которых - дети. Похожую инициативу предложили москвичи - они начали собираться около представительства Кемеровской области в столице России. 

Также стоит отметить, что в Северной столице днем 27 марта на Крестовском острове пройдет футбольный матч между сборными России и Франции. Товарищеская игра начнется с минуты молчания. 
 

Теги: rtvthjdj , акция памяти , кемерово , марсово поле , погибшие
Категории: Новости СПб

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