На Маршала Жукова легковушка насмерть сбила женщину и скрылась с места ДТП

В Кировском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель скрылся.

В Кировском районе Петербурга около четырех часов утра 6 марта неизвестный водитель сбил женщину насмерть. После этого преступник скрылся на автомобиле российского производства.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова около дома под номером 60. Очевидцы рассказали, что на вид жертве было около 50 лет. На ней была шуба, на ногах отсутствовали ботинки. Вероятнее всего, обувь слетела от сильного удара о капот. Виновник ДТП наехал на пострадавшую, после чего решил не проверять состояние петербурженки и уехал. Предположительно, он передвигается по городу на “Волге”.

По информации от местных жителей, женщина могли идти к трамвайной развязке. Именно к четырем утра там начинается движение. Один из свидетелей аварии заметил на жертве спецформу.

В настоящее время шофер объявлен в розыск. Личность погибшей устанавливается. Делом занимается полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

