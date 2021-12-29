На улице Маршала Казакова из-за ДТП с участием двух иномарок образовалась пробка

По предварительным данным, никто не пострадал.

На улице Маршала Казакова произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" сегодня, 6 января.

Дорогу не смогли поделить кроссовер Renault и Škoda. Судя по фото, внедорожник влетел в легковушку. По словам свидетеля случившегося, у машины Škoda выбито левое переднее колесо.

Из-за случившегося проезд по проспекту Стачек и по улице Маршала Захарова временно затруднен.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке проспектов Энгельса и Пархоменко произошло массовое ДТП из-за гололеда.

Фото: Яндекс.Карты, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург