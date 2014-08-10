На Мамаевом кургане откроют памятник воинам-ленинградцам

В сентябре 2020 года на Пискаревском кладбище в Петербурге была открыта памятная плита защитникам осажденного города – солдатам из Волгоградской области.

Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, губернатор города Александр Беглов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали меморандум по итогам переговоров между главами исполнительной власти двух регионов. Об этом сообщила пресс-служба петербургского ЗакСа.

Александр Бельский во время встречи с Андреем Бочаровым 13 мая выступил с инициативой об установке на Воинском мемориальном кладбище "Мамаев курган" памятного знака, посвященного ленинградцам, павшим под Сталинградом. В подписанном сегодня меморандуме содержится договоренность приурочить открытие памятного знака к 80-летию победы в Сталинградской битве.

В сентябре 2020 года на Пискаревском кладбище в Петербурге была открыта памятная плита защитникам осажденного города – солдатам из Волгоградской области.

Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа