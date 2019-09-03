На Малой Садовой активисты почтили память жертв Беслана

Были зажжены 334 свечи в память о жертвах трагедии.

Видео с акции поделился мобильный корреспондент Piter.TV.

Свечи были выложены в слово "Беслан", а также молодые люди развернули плакат с портретами погибших. К акции присоединились порядка ста человек. Помимо этого, за происходящим наблюдали туристы и прохожие.

Отметим, что трагедия произошла 15 лет назад в школе № 1 города Беслан. Во время линейки 1 сентября террористы захватили здание. На тот момент в школе находилось 1128 человек, их удерживали в заминированном здании в течение 3-х дней. На третий день школу подорвали. В результате трагедии погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

Добавим, что акция памяти жертв Беслана прошла сегодня в Петербурге и в другом месте. Цветы возложили к памятнику у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Красногвардейском районе.

Видео: Piter.TV