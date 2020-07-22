Школьница упала с балкона на 4 этаже после застолья в Малой Охте

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 14 марта, в Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. 17-летняя девушка выпала с балкона на четвертом этаже после застолья в квартире дома №44 на Гранитной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ученицу 10 класса обнаружили под окнами дома. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, катотравму и тупую травму живота.

В ходе проверки выяснилось, что пострадавшая находилась в гостях у своего 24-летнего знакомого, где распивала вместе с ним спиртное. Девушка выпала с балкона в ходе конфликта молодого человека с матерью.

Год назад у пострадавшей умерла мама, отец является инвалидом 3-й группы. Сама она состоит на учете в ПДН и наркоучете. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в петербургской больнице при загадочных обстоятельствах умерла 8-месячная девочка.

Фото: Piter.TV